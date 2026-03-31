Este jueves, nueva jornada de la Copa Tres Arroyos femenina

31 marzo, 2026 0

Desde la Dirección de Deportes y Políticas para la Juventud, se informa los detalles de la segunda fecha de la “Copa Tres Arroyos” para el fútbol femenino, que se jugará este jueves en la cancha de Argentino Juniors:

13: 00 horas: Olimpo (local) vs Central (visitante)

15: 00 horas: El Nacional (local) vs Huracán (visitante)

17:00 horas: Argentino Jrs (local) vs Villa del Parque (visitante)

Colegiales – Libre

Se recuerda que la entrada tiene un valor de $5.000 y que, a diferencia del masculino, en el femenino hay 2 zonas de 3 y 4 equipos, los cuales jugarán todos contra todos (en cada una).

Luego de estos encuentros, pasarán 2 equipos de cada zona a las semi finales y posterior final.

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