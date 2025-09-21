Este lunes, se realiza el primer concierto en el nuevo edificio del Conservatorio

21 septiembre, 2025 0

En el Polo Educativo, ubicado en Avenida Lisandro de la Torre 1301, este lunes desde las 19:30 horas se llevará a cabo el primer concierto del Conservatorio de Música.

Días anteriores, LU 24 había mantenido una conversación con la directora, Romina Piatti, donde comentó que el concierto será con entrada libre y gratuita y la gente podrá conocer el predio, el edificio, a los alumnos y docentes.

Remarcó que habrá solistas, una agrupación de practica coral, otra de cámara y se presentará la Orquesta. Además de la participación de integrantes de todos los niveles de taller musical y profesorados.

