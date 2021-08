Este martes comenzará la actividad del Oficial de bochas

16 agosto, 2021 Leido: 3

Este martes, con partidos de Primera/Segunda categoría, que juegan en conjunto, comenzará el torneo Oficial de bochas que organiza la Asociación Regional Tresarroyense.

Jugarán: Huracán A vs Huracán B, Sociedad Española A vs. Sociedad Española B y Club de Pelota vs. Oriente. Libre: Estudiantes.

En tanto, el miércoles, en categoría Veterano se medirán: Echegoyen B vs. Echegoyen A, Oriente vs. Claromecó, Club de Pelota vs. Huracán y Sociedad Española A vs. Sociedad Española B.

Y el viernes, en Tercera, Club de Pelota B vs. Club de Pelota A, Oriente vs. Claromecó, Echegoyen vs. Huracán y Sociedad Española A vs. Sociedad Española B.

Loa partidos se jugarán a partir de las 20.30, con 15 minutos de tolerancia, y los partidos serán a 15 puntos.

