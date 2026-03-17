Este martes, elecciones en la Junta Vecinal Barrio Obrero

17 marzo, 2026 0

La Junta Vecinal Barrio Obrero convoca a participar de las elecciones que se realizarán este martes 17 de marzo, a partir de las 19:00, con el objeto de renovar parte de su Comisión Directiva, actualmente presidida por Alicia Guerrero.

En la oportunidad el orden del día a cumplir es el siguiente: designación de un presidente, un secretario y dos asambleístas que redactarán y firmarán el acta que se realice; lectura de los informes de la presidencia de la entidad, de la tesorería y de la Comisión Revisora de Cuentas; puesta a consideración y aprobación de dichos informes, memoria y balance de la entidad; elección de los nuevos integrantes de la Comisión Directiva y finalmente se fijará la fecha de la primera reunión de las nuevas autoridades.

Se invita a participar a todos los vecinos interesados en sumarse a la Junta Vecinal.

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