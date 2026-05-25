Este martes, feria del Rotary Horizonte en el Paseo Español

25 mayo, 2026 0

Rotary Club Tres Arroyos Horizonte realizará este martes la feria de ropa de 10:00 a 14:00, en el Paseo Español, local Nº 4, al cual se accede ingresando por el pasillo ubicado a la izquierda del mismo.

La feria se renueva permanentemente recibiendo donaciones de ropa, calzado, accesorios y artículos para el hogar, por lo que siempre se pueden encontrar prendas nuevas.

Con lo recaudado se ayuda a escuelas e instituciones de la ciudad.

Quien desee colaborar con donaciones de prendas de vestir y distintos elementos que sean posibles vender, limpios y en buen estado, llamar a los teléfonos 428663 o al 15500968

Volver