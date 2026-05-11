Este martes: Nuevo corte de agua por la obra de anillado

11 mayo, 2026 796

Mañana martes 12, a partir de las 7 de la mañana, se realizarán dos empalmes para continuar con la obra de anillado destinada a la conexión con la cisterna de agua.

Por este motivo, el suministro podría verse afectado durante el transcurso de la mañana y hasta pasado el mediodía, si no surge ningún imprevisto.

Se solicita a la comunidad tomar los recaudos necesarios y hacer un uso responsable del agua disponible.

Agradecemos la comprensión mientras avanzan estos trabajos de mejora en la red.

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