Este martes podrán cobrar el IFE los beneficiarios cuyo DNI termine en 9 y eligieron el pago por CBU

4 mayo, 2020 Leido: 0

La ANSES informa que, mañana, martes 5 de mayo, se les acreditarán los 10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las personas cuyo documento finaliza en 9, se inscribieron entre el 27 y 31 de marzo y seleccionaron la opción de cobro por CBU del 11 al 15 de abril pasados.

Este ingreso excepcional deberá ser retirado -tal como se hace habitualmente- de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Asimismo, mañana, martes 5, las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla exclusivamente los pagos correspondientes al mes de mayo para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 2 y 3.

Cabe destacar que, si bien los jubilados y pensionados no tienen que solicitar turno previo para el cobro del beneficio de jubilación o pensión, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas; asimismo, los haberes permanecerán en las cuentas de los titulares.

En este sentido, desde el 1ero de marzo, la ANSES dispuso la suspensión del trámite de Fe de Vida / Supervivencia por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo.

