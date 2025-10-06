Este martes: Sorteo público del programa “Un Lote para mi Familia”
La Municipalidad informa que el martes 7 de octubre se llevará a cabo el primer sorteo del programa “Un Lote para mi Familia”, destinado a aquellos postulantes que han completado en tiempo y forma la documentación requerida.
El sorteo se realizará a las 10:30 horas, frente a escribano público, en las instalaciones del Centro Cultural, con acceso abierto al público.
Este proceso tiene como objetivo garantizar la transparencia y equidad en la asignación de los lotes disponibles. El listado de solicitudes aceptadas, entre las cuales se efectuará el sorteo, se adjunta al presente comunicado.
Ante cualquier consulta o inquietud, las y los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Tierras, ubicada en el Palacio Municipal.
