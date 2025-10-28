Este miércoles: Celta informa corte programado de energía eléctrica

28 octubre, 2025

Por mejoras en la red de energía eléctrica, Celta informa a los usuarios que realizará un trabajo de mantenimiento en subestación de distribución, por lo que verá afectado el suministro este miércoles en el horario: de 7:30 horas a 10:00 horas, en la zona delimitada por calles Matheu – Mar del Plata entre Urquiza y Yapeyú.

Por cualquier consulta con respecto a las mismas pueden comunicarse en forma gratuita las 24 horas al 0800-345-4586. (02983) – 423079 – 426103 – 427024 – 426392

Durante el periodo de duración del corte se recomienda a los usuarios desconectar los artefactos eléctricos y electrodomésticos.

