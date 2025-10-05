Este miércoles, la Chacra de Barrow invita a recorrer sus “Tranqueras Abiertas”

Durante esta semana se desarrollan en toda la provincia las jornadas de “Tranqueras Abiertas”, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario que permite conocer de cerca el trabajo que realizan las 16 chacras experimentales provinciales.

En el caso de Tres Arroyos, la actividad se llevará a cabo este miércoles en la Chacra Experimental Integrada Barrow, dirigida por la ingeniera agrónoma Natalia Carrasco, quien conversó con LU24 para dar más detalles.

Carrasco explicó que la jornada, libre y gratuita, comenzará a las 8:15 con la inscripción y se extenderá hasta aproximadamente las 16:00, aunque los visitantes podrán sumarse o retirarse en cualquier momento.

“La idea es mostrar lo que hacemos desde hace más de 100 años: la selección de variedades de trigo, avena y cebada, las líneas más nuevas y las tradicionales, para ver cómo se comportan agronómicamente”, señaló la directora.

El recorrido incluirá distintos espacios de trabajo de la Chacra:

Modelos agroecológicos y de agricultura regenerativa, con la observación de sistemas productivos y corredores biológicos.

Cultivos no tradicionales, sobre los que se desarrolla investigación local.

Huerta agroecológica y producción forestal incipiente

Por la tarde, el foco estará en la interacción con jóvenes y estudiantes de la Escuela Técnica N°2 y de la EATA, quienes presentarán sus proyectos de investigación junto al equipo técnico de la Chacra.

La jornada cerrará con una visita a la estación meteorológica, “un clásico” que permite conocer el registro climático que sustenta las investigaciones de todo el año.

Jornada ganadera el jueves

Además, el jueves 9 se realizará una segunda jornada enfocada en ganadería, con eje en genética y nutrición animal.

Será en YPF Agro, desde las 8:30, con la participación de especialistas como, y representantes de reconocidas cabañas.

“Queremos poner en valor el trabajo de las cabañas y mostrar cómo el mejoramiento genético contribuye a incrementar la producción”, adelantó Carrasco.

