Este miércoles, nuevo remate de Arzoz y Compañía

30 septiembre, 2025 0

La tradicional firma ganadera de Arzoz y Compañía se prepara para su próximo remate mensual de Gordo, Invernada y Cría, que se llevará a cabo este miércoles, a partir de las 14:30 horas en la Sociedad Rural. Ricardo Arzoz, martillero, destacó en dialogo con LU 24 que ya comenzó a llegar la hacienda y que se esperan alrededor de 600 cabezas, incluyendo lotes de invernada, vacas paridas y toros de descarte.

“Va a haber lotes muy buenos, con ternero al pie y opciones de pago a 30, 60 y 90 días”, señaló Arzoz, quien también resaltó que los caminos hacia los campos están en excelentes condiciones, a pesar de algunas complicaciones internas en ciertos predios.

Luego de un impasse en septiembre por cuestiones de calendario, la firma retoma su actividad con los remates de octubre y noviembre, y anuncia que el de fin de año tendrá un valor especial: celebrarán 45 años de trabajo en Tres Arroyos.

Consultado sobre el impacto de la economía y las variaciones del dólar en el rubro, Ricardo afirmó que la demanda de hacienda se mantiene firme, especialmente en vacas para faena y en invernada, cuyo stock sigue siendo reducido. Señaló además que, a pesar de los vaivenes económicos, el consumo de carne ha crecido en todas las categorías.

El remate del miércoles incluirá un lote importante de toros de descarte, vacas a la balanza y novillos de calidad, acompañado de la tradicional comida de la feria. Todos los interesados están cordialmente invitados a participar de esta jornada que combina negocios y tradición ganadera en la región.

Volver