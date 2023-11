“Este no te pega más”: Un chico de 12 años mató de un balazo a su papá porque le había pegado a su mamá

El hombre había atacado a su esposa luego de recriminarle que no había realizado unas compras. Ante esta situación, el nene tomó el arma y le disparó al agresor.

“Este no te pega más”

Un chico de 12 años mató de un disparo en la cabeza a su papá mientras dormía luego de ver cómo el hombre golpeó a su mamá por no haber realizado unas compras. “Este no te pega más”, le dijo.

El hecho ocurrió ayer por la tarde en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Lanús y Murucuyá, en la localidad bonaerense de Morón. El agresor, identificado como Daniel Roberto Gómez, de 65 años, se encontraba internado en grave estado, pero esta mañana se confirmó su muerte.

De acuerdo a lo informado por los investigadores a la agencia Télam, el adolescente, cansado de las situaciones de violencia de género que vivía día a día su madre, tomó la drástica decisión.

La discusión había comenzado porque el padre del chico le recriminó a su esposa no haber realizado unas compras. Tras ello la golpeó y fue a recostarse a su habitación.

El hijo de la pareja presenció toda la situación y tras el ataque se acercó a su mamá para consolarla y le aseguró: “Este no te pega más”. Seguido de ello tomó un arma calibre 22 que estaba en un placard de la casa y sin mediar palabra le disparó en la cabeza a su papá mientras permanecía acostado.

Enseguida la mujer socorrió a su marido y llamó a la Policía y al servicio de emergencias. La ambulancia llegó rápidamente al lugar y lo trasladó al Hospital Güemes de Haedo, donde permaneció internado en grave estado hasta esta mañana que se confirmó su deceso.

Los efectivos, por su parte, comenzaron las tareas de investigación en la vivienda donde secuestraron el arma que se utilizó en el ataque. En tanto que la madre del chico declaró ante la Justicia y sostuvo que su marido era una persona muy violenta, pero que nunca se animó a denunciarlo.

Las fuentes judiciales aclararon que el adolescente quedó a resguardo de familiares, ya que es inimputable por su edad, mientras que se inició una causa por “tentativa de homicidio y portación de arma de uso civil”, que quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Morón.

