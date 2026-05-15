Este sábado es la bicicleteada del Jardín 916

15 mayo, 2026 0

Se realizará, con largada desde Víctor Manuel 673 a las 14:00 de este sábado, la tradicional bicicleteada del Jardín 916, postergada por mal clima la semana pasada, la que se realiza por caminos de quintas para no entorpecer el tránsito, según dijo a LU 24 la directora Laura Hansen.





“Déjame aclarar algo: no es una bicicleteada, es algo recreativo, y con lo recaudado hemos comprado equipos de audio, aire acondicionado y pintamos uno de los patios; ya es la tercera que realizamos”, manifestó.

“El valor de la inscripción es de 8000 pesos, pero se puede pactar el precio por grupo familiar, y luego del recorrido los esperamos en la institución una vez finalizado con una merienda, con algo calentito”, dijo Hansen.

“Este año estamos notando mucho la falta de inscripción por lo que la matrícula actual es de unos 40 niños y si alguno anda dando vuelta por ahí y no se ha inscripto los esperamos”, sostuvo, en relación a la actualidad del establecimiento ubicado en Barrio Villa Italia.

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