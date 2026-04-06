Este sábado, gran feria de ropa en la Biblioteca Popular La Tranquera

6 abril, 2026 22

Desde la Biblioteca Popular La Tranquera, se invita a toda la comunidad a participar de la gran feria de ropa que se realizará este sábado, de 15 a 18 horas, en sus instalaciones ubicadas en Bolívar 1804.

En esta oportunidad, habrá prendas para mujeres, niñas y jóvenes, en excelente estado y calidad, a precios muy económicos, pensadas para que todos puedan acceder y aprovechar.

La feria se desarrollará en el patio de la biblioteca, generando un espacio al aire libre para disfrutar en familia. La propuesta invita a acercarse con el mate, compartir una linda tarde y recorrer las distintas opciones disponibles. Además, quienes asistan podrán disfrutar del espacio de lectura para niños, promoviendo el encuentro con los libros en un ambiente cálido y participativo.

Esta actividad tiene como objetivo no solo ofrecer productos accesibles, sino también fortalecer el vínculo con la comunidad y acompañar el sostenimiento de la biblioteca.

Desde la institución, se extiende la invitación a vecinos a sumarse a esta propuesta solidaria y cultural.

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