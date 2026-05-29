Este sábado, Jornada Comunitaria en el CAPS del Barrio Santa Teresita

29 mayo, 2026 0

Desde la Secretaría de Desarrollo Social y el Centro Municipal de Salud, invitan a la comunidad para sumarse a la Jornada Comunitaria en el CAPS de Santa Teresita, una propuesta solidaria y participativa destinada a promover los espacios de salud como lugares de encuentro para toda la comunidad.

La actividad busca promover los lazos sociales entendiendo que entre todos es posible construir espacios donde el cuidado y los vínculos saludables sean el centro de la vida comunitaria.

La convocatoria está abierta a vecinos, instituciones, jóvenes, adultos y niños, con el objetivo de compartir una jornada de encuentro y colaboración, este sábado, de 9:00 a 15:00 hs en el CAPS Santa Teresita, ubicado en Rauch 1650.

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