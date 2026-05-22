Este sábado, nueva jornada de entrega de viandas en barrio “La Aceitera”

22 mayo, 2026 30

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Acción Social, informa que este sábado, a partir de las 12:30 horas, se llevará adelante una nueva jornada de entrega de viandas en Mendoza 1250, destinada en esta oportunidad a familias del barrio La Aceitera.

La actividad forma parte de las acciones de acompañamiento que se vienen desarrollando en distintos sectores de la ciudad junto a vecinos, instituciones y referentes barriales, con el objetivo de brindar contención y apoyo a quienes más lo necesitan en el actual contexto social y económico.

Desde el área se solicita a las familias asistir con tupper o recipiente para poder retirar las viandas de manera adecuada.

Estas iniciativas surgen a partir del trabajo territorial y del diálogo permanente con cada comunidad, donde se detectan distintas necesidades que atraviesan muchas familias, especialmente durante los fines de semana, cuando numerosos hogares no cuentan con el acompañamiento alimentario que reciben durante los días hábiles a través de los comedores escolares.

Desde la Dirección de Acción Social continúan fortaleciendo el trabajo articulado con las comunidades barriales, promoviendo redes de cuidado, solidaridad y presencia municipal en cada barrio de Tres Arroyos. Porque en tiempos difíciles, el acompañamiento cercano y el compromiso colectivo son fundamentales para apoyar a las familias de nuestra comunidad.

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