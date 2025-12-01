Este viernes, el Concejo Deliberante realizará la Sesión Preparatoria

Este viernes desde las 10 horas, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, se llevará a cabo la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, conforme a lo establecido por la resolución de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la ceremonia, se despedirá a los concejales que finalizan su mandato y se tomará juramento a quienes asumirán o renovarán sus bancas a partir del 10 de diciembre. Además, el Cuerpo procederá a la elección de sus nuevas autoridades: Presidente, Secretario, Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2°.

El orden del día contemplado para la sesión es el siguiente:

Alzamiento del Pabellón Nacional y la Bandera Bonaerense.

Entonación del Himno Nacional Argentino.

Lectura de la notificación de la Junta Electoral y de la correspondencia recibida.

Palabras de los concejales que concluyen su mandato.

Conformación de la Comisión de Poderes.

(Pase a cuarto intermedio para el examen de diplomas)

Lectura del despacho de la Comisión de Poderes.

(Cambio e incorporación de concejales)

Designación del Presidente y Secretario Provisional del Cuerpo.

Juramento de los concejales electos.

Elección de las autoridades del Concejo: Presidente, Secretario, Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2°.

Determinación del día y horario de funcionamiento de las Comisiones Internas.

Ceremonia de arriado del Pabellón Nacional y la Bandera Bonaerense.

