Este viernes, el Concejo Deliberante realizará la Sesión Preparatoria
Este viernes desde las 10 horas, en el Salón Blanco del Palacio Municipal, se llevará a cabo la Sesión Preparatoria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos, conforme a lo establecido por la resolución de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Durante la ceremonia, se despedirá a los concejales que finalizan su mandato y se tomará juramento a quienes asumirán o renovarán sus bancas a partir del 10 de diciembre. Además, el Cuerpo procederá a la elección de sus nuevas autoridades: Presidente, Secretario, Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2°.
El orden del día contemplado para la sesión es el siguiente:
Alzamiento del Pabellón Nacional y la Bandera Bonaerense.
Entonación del Himno Nacional Argentino.
Lectura de la notificación de la Junta Electoral y de la correspondencia recibida.
Palabras de los concejales que concluyen su mandato.
Conformación de la Comisión de Poderes.
(Pase a cuarto intermedio para el examen de diplomas)
Lectura del despacho de la Comisión de Poderes.
(Cambio e incorporación de concejales)
Designación del Presidente y Secretario Provisional del Cuerpo.
Juramento de los concejales electos.
Elección de las autoridades del Concejo: Presidente, Secretario, Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2°.
Determinación del día y horario de funcionamiento de las Comisiones Internas.
Ceremonia de arriado del Pabellón Nacional y la Bandera Bonaerense.