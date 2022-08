Este viernes, nuevas muestras en el Mulazzi

Este viernes a las 19 horas tendrá lugar la apertura de las nuevas muestras en el Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura.

Las muestras son las siguientes:

Sala Mayor | Salida de Emergencia de Eduardo Martín

Salida de Emergencia está conformada por una serie de óleos en gran formato, realizados por el artista Eduardo Martín. Esta exhibición fue recientemente expuesta en el espacio de Artes Visuales del Teatro Auditorium del Centro Provincial de las Artes de Mar del Plata; durante la temporada de verano 2022.

Martín es pintor, dibujante y curador, realizó numerosas muestras colectivas e individuales en nuestro país, España e Italia. Sus obras forman parte de colecciones privadas de Madrid, Barcelona, Alicante, París, Berna, Venecia, Padova; Nueva York y Buenos Aires.

“(…) Eduardo Martín decide muy conscientemente trabajar, en medio de tanta virtualidad impuesta, de manera analógica, como quien marca los días con una rama en un suelo de tierra. Y también elige un discurso del no discurso en la continuidad de las imágenes, puede ir desde una denotación explicita como un laberinto a una sucesión de signos (que no símbolos) haciendo una categórica huella existencial, el rastro certero de aquella rama en la tierra.Lo que elige Martín es mostrar, no un resultado per se, sino la consecuencia de la experiencia en la propia experimentación, desde un gran dominio técnico y el oficio ganado en años.” En palabra del artista Cristian Dalgaard.

Sala Jaka | Transparencia y develamiento. Obras recientes de Carmen Aztibia

A partir de una selección de pinturas sobre tela y papel, se presenta el desarrollo del trabajo de Carmen Aztibia en sus últimos años. Estructurando la forma desde la gestualidad y la materia, pasando luego por procesos vinculados a la geometría orgánica, para luego conciliar ambas formas de trabajo, esta exposición propone pensar el recorrido desde el concepto que engloba la idea de ocultar y develar.

Carmen Aztibia (Vicente López) se formó como artista visual en pintura con Luis Wells en la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes MNBA, con Liana Lestard y JuanAstica, taller al que continúa asistiendo en la actualidad. Completó su formación en collage con Ángela Corti y con Eduardo Stupía en Casa Matienzo.

En la construcción de su poética es posible volver al pasado y articularlo con reflexiones y problemáticas actuales.Es en este sentido como cimentar identidad, tanto individual como colectiva.Su obra puede ser pensada como un ensamble posible de cuestionamientos e hipótesis elaborados a partir de sus propias autorreferencias y experiencias que, como ser social luego colectiviza.

Sala Biblioteca | Gigantes del Pasado

Vuelve a exhibirse una propuesta que cuenta un viaje al tiempo de los megamamíferos.

La muestra paleontológica “Gigantes del Pasado” nos relata la historia de los megamamíferos que habitaron esta zona de la región pampeana hace miles de años atrás. Se exhiben piezas propias del acervo del Museo.

Huesos de gliptodontes, megaterios, toxodontes y mastodontes conforman el conjunto de piezas exhibidas para despertar la curiosidad y el asombro en este mes dedicado a la paleontología.

