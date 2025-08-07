Este viernes: Pekemundo se suma a “La noche de las jugueterías” (audio)

Guillermina Luzuriaga, propietaria de juguetería Pekemundo, dijo con respecto al evento nacional denominado “La noche de las jugueterías”, del cual nuestra ciudad participa, “esta iniciativa la realiza la Cámara Argentina del Juguete y nos sumamos a la propuesta. Hay promociones especiales, y será en nuestro caso, de 18 a 20 horas”, recodamos que se encuentran ubicados en calle Colón 347.

Se podrán realizar las compras con un 20% de descuento con pago efectivo o transferencia. Con tarjetas de crédito está la opción de 3 cuotas sin interés y en el caso que superen los 150 mil pesos, se podrá abonar en seis sin interés también.

“Para nosotros es un gran esfuerzo, pero queríamos ser parte, y la gente lo puede aprovechar”.

Guillermina mencionó los juguetes que quizá son moda, pero los clásicos también están presentes, y las opciones son variadas y ajustadas a la economía de todos. Trabajan también a través del whatsapp 2983443939.

