Este viernes, un nuevo remate de Arzoz y Compañía S.A

7 noviembre, 2025

Con una oferta cercana a las 500 cabezas, el remate de este viernes desde las 14:30 horas en las instalaciones feria de la Sociedad Rural (AV. Libertad y Anibal Ponce, se perfila como uno de los destacados de la temporada. Así lo explicó Ricardo Arzoz, martillero, quien señaló en charla con LU24 que pese a que la oferta suele retraerse en esta época del año, lograron reunir más hacienda de la prevista, lo que genera satisfacción dentro de la firma.

Arzoz remarcó que el contexto forrajero es excelente: “Estamos privilegiados por el clima. Hay pasto por todos lados”, dijo, contrastando la situación local con la de otras regiones afectadas por lluvias excesivas y fenómenos climáticos severos. No obstante, mostró preocupación por el impacto de las heladas en zonas agrícolas como Saavedra, donde productores ya advierten daños importantes.

En cuanto al mercado, Arzoz sostuvo que los valores siguen firmes, aunque el precio del consumo continúa retrasado. Explicó que para los feedlots la situación es compleja: “El negocio de generar kilos es viable, pero la compra de la invernada está muy cara. Hay un desfasaje grande entre compra y venta”, afirmó. Según referentes del sector, estiman que a fines de diciembre o mediados de enero podría reacomodarse el precio del gordo.

El remate será este viernes desde las 14:30 horas en las instalaciones feria de la Sociedad Rural (AV. Libertad y Anibal Ponce). Como es tradición, los anfitriones compartirán un asado con clientes y amigos antes del inicio de las ventas. “Agradecemos a todos los que nos acompañan durante todo el año”, cerró Arzoz.

