Este viernes, una nueva edición de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma

10 marzo, 2026 0

Este viernes, se llevará a cabo una nueva edición de la Campaña Nacional de Detección del Glaucoma, una iniciativa destinada a promover la prevención y el diagnóstico temprano de esta enfermedad ocular.

En el Centro Municipal de Salud, la atención se realizará en el Consultorio de Oftalmología, de 8:30 a 11:00 horas, por orden de llegada y de manera gratuita. Los controles estarán a cargo de las médicas oftalmólogas Florencia Cavadini y Carla Juliano.

La campaña se desarrolla todos los años en todo el país y es organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), la Asociación Argentina de Glaucoma (ASAG) y la Fundación para la Investigación del Glaucoma (FIG). En esta oportunidad, participarán más de 130 centros de salud públicos y privados de distintas localidades.

El glaucoma es una enfermedad ocular que provoca una lesión irreversible del nervio óptico y genera una pérdida progresiva del campo visual. Su principal causa es el aumento de la presión intraocular, aunque también existen otros factores de riesgo como la diabetes, la hipertensión arterial y los antecedentes familiares.

Se estima que más de un millón de personas en Argentina tienen glaucoma, pero aproximadamente la mitad lo desconoce, ya que en sus primeras etapas no suele presentar síntomas.

Durante la jornada, los profesionales realizarán controles de presión intraocular y examen del nervio óptico, estudios simples, rápidos y no invasivos que permiten detectar la enfermedad de manera temprana.

Desde el sistema de salud se invita a la comunidad a acercarse y aprovechar esta instancia de prevención y control gratuito, fundamental para cuidar la salud visual.

Volver