Este viernes: Venta particular de Gonzalo Ferro

14 agosto, 2025 0

El martillero Gonzalo Ferro realizará una venta particular por cuenta y orden de sus dueños, este viernes a partir de las 10 horas en Sargento Cabral 272.

Entre otros elementos habrá lijadora de banda de 2,20 metros torno para madera, banquetas, escritorios, 3 sillones de tela, 2 de cuero tapizados, herramientas, 3 barras desayunadoras, moto Siambreta, moto Gilera y mucho más.

Ventas al contado mas 10 % de comisión. Consultas en Suipacha 147 o al celular 15551209, fotos en Facebook e Instagram @gonzalo.ferro.propiedades

