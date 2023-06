Estela quedó en el olvido, pero no estará vacía

15 junio, 2023

Estela, localidad perteneciente al partido de Púan, fue noticia nacional por quedarse sin habitantes ya que Jorge Fajardo y María Celia Romero decidieron irse. Pero “Pepe” Medina, conductor de Por la Argentina Radio TV, programa que recorre pueblos, aclaró que el lugar estará habitado por un hijo de ellos y un matrimonio de Coronel Pringles.

El paraje ubicado al suroeste bonaerense vivió al calor del Ferrocarril General Roca y creció gracias a la actividad agrícola-ganadera. En sus mejores tiempos llegó a tener una comisaría, una escuela, un almacén, una fábrica de harinas y 90 habitantes. Según el censo de 2001 sus habitantes eran 25 y, en el de 2010 solo dos personas vivían en estas tierras, Jorge y María.

“El pueblo no quedará vacío porque un hijo continuará con el trabajo que ellos venía realizando desde el año 92. También hay un matrimonio de Coronel Pringles que se va a vivir. Si bien quedó en el olvido, no estará vacío”, afirmó.

“Ellos se van a ir a Jacinto Aráuz, La Pampa, de donde el hombre es nativo, pero volverán cada 15 o 20 días si es que el hijo necesita ayuda. La señora es de Daireaux. Dicen que se van porque ya han cumplido un ciclo y quieren estar en un lugar más poblado para sentirse acompañados”, relató Medina.

Jorge y María arribaron a Estela hace más de tres décadas, junto a sus hijos de entonces de 12 y 6 años. Ambos llevaban una vida muy tranquila y destinada al trabajo rural, al que se encontraban bastante acostumbrados ya que los dos provienen de otros pueblos rurales.

Vivieron los primeros años de su vida en pareja en Jacinto Aráuz, provincia de La Pampa, a 70 kilómetros de Estela. Más tarde se mudaron a otros sitios como Estación Algarrobo, Trenque Lauquen y Estación Fraile, donde los echó una inundación. En el paraje construyeron su vida y educaron a sus hijos, quienes tiempo más tarde abandonaron el pueblo para buscar un futuro más próspero que Estela no les podía ofrecer. Tras años habitando el lugar, el matrimonio aseguró quiere irse y volver a Jacinto Aráuz.

Finalmente, Medina contó que “no hay prácticamente casas y de la estación del Ferrocarril no quedó nada”.

