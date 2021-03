Ester Di Croce: “es un momento triste para el Hogar pero haremos todo lo posible”

Ester Di Croce de Rojas, la titular de la Sociedad de Damas de Beneficencia que administra desde hace décadas el Hogar de Ancianos, agradeció el acompañamiento de los doctores Gabriel Guerra y Marcela Sisto, y aseguró –a un día de haberse detectado 22 nuevos casos de coronavirus entre empleados y residentes, que totalizan ya 28- que “ya creíamos que habíamos superado lo más grave de la pandemia porque se tomaron todos los recaudos, no había visitas, el personal trabajaba con todos los cuidados, y esto es un balde de agua”.

“Ni gripe habían tenido los abuelos, pasaron el invierno re bien. Pero habrá que pasarlo y ver cómo seguimos. Y esto nos va a traer además graves problemas económicos, porque tenemos la mitad del personal sin trabajar, estamos pagando horas extras, hubo que programar todo de nuevo. Ya hace un mes que teníamos inconvenientes con personal de vacaciones, certificados que tuvimos durante todo el año, que ha sido muy difícil, pero estábamos contentos porque al menos no teníamos Covid”, sostuvo Rojas.

Respecto al rol de las familias en este período, advirtió que en el mes de septiembre se habían permitido visitas en el patio, pero luego por razones epidemiológicas se restringió el acceso al máximo. “Me pude comunicar con todos y he tenido distintos tipos de respuesta, algunos que no nos han dado lo que esperábamos y otros que están acompañando. Lo importante también es que estamos en contacto permanente con la doctora Sisto, que desde las 6 de la mañana de hoy ya estuvo supervisando el estado de todos, y que el personal se ha puesto el Hogar al hombro”, señaló.

“Creo que es el momento más difícil que nos ha tocado; lo que más deseamos es que lo pasen de la mejor manera posible, que no haya complicaciones. Ya tenemos organizada la manera de aislar a las personas que, en algunos casos de habitaciones completas, no se contagiaron, y así es más fácil. Esto es algo que nos tocó y se hará todo lo posible para que no se agrave, confío en los doctores Guerra y Sisto que van a estar ayudándonos, que anoche además me dieron la sorpresa que llevaron gran cantidad de alcohol en gel, camisolines, todo lo necesario”, concluyó.

