Esther Rojas: “Los abuelos están bien de salud, tranquilos y por suerte no desesperan”

La presidenta de la Sociedad Damas de Beneficencia, entidad que administra, el Hogar para Ancianos, Esther Rojas, aseguró a LU 24 que los 50 abuelos que se encuentran alojados allí están en buenas condiciones y que afortunadamente a pesar de la situación y de no poder recibir la visita de sus familiares “están tranquilos”.



“El hogar está bien, nosotras preocupadas porque no sabemos que pueda llegar a pasar, pero se toman todos los recaudos posibles”, destacó Rojas.

Remarcó que el Dr. Juan Manuel Furmento “está asesorando y ayudando al personal y a los abuelos. Nos acompaña desde el 2006. Aparte de lo que se cubre con PAMI, recibimos la atención de Vital también por ser socios y él ahora va, se arriesga y no nos alcanzará la vida para agradecerle. Los abuelos están tranquilos. Hace un mes que no ven a los familiares, hablan por teléfono y por suerte no desesperan”.

Rojas destacó que hay 50 abuelos alojados en el hogar. “Ellos están bien de salud. Se vacunaron todos, tanto el personal como los abuelos”.

Consideró además que “tuvimos la suerte de que esto no nos encontró con problemas económicos. Una persona hizo una donación importante, además de otra realizada por una cooperativa, y eso ayudó mucho, porque nos quedamos sin eventos y sin las ferias y las cosas ha subido muchísimo”.

Por último, indicó que no han recibido ningún tipo de comunicación por parte del municipio ante esta situación: “nos gustaría sentirnos más acompañadas, aunque sea con un llamado con todo esto”, concluyó.

