Estimulación sociocognitiva: “la mejor manera es compartiendo con otros”, dijo Barrere (audio)

2 agosto, 2026 157

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El grupo Bichitos de Luz, del taller de estimulación sociocognitiva que se desarrolla los lunes en el Museo Mulazzi, realizó una jornada lúdica, intergeneracional, que contó con postas cognitivas para estimular la creatividad.

Valeria Barrere, docente a cargo del taller, en contacto con LU 24, contó que “el taller se viene sosteniendo hace muchos años, con un grupo de personas mayores, y depende de la Secretaría de Salud”.

Explicó luego que el taller trata sobre “la estimulación sociocognitiva. Está comprobado que la manera más optima de mejorar la plasticidad cerebral es compartiendo con otros; tiene carácter social, grupal, interactivo”.

Puntualizando sobre el evento, Barrere expresó que “trabajamos lo intergeneracional. Fue un espacio donde compartieron niños y adultos, con juegos donde estimulamos la comprensión lectora, el cálculo, la concentración, la fluidez verbal, la memoria”.

Para finalizar, dijo que “esto superó nuestras expectativas. El Museo nos acompañó mucho y pudimos sostenerlo. Tuvimos más de 70 personas en la jornada. No sé si tendremos ya una segunda vuelta, pero seguiremos trabajando comunitariamente”.

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