“Esto es por y para nuestro pueblo”, destaca la organización de los festejos en Barra (audio)

14 marzo, 2026 280

En Juan E. Barra se desarrollan este fin de semana los festejos por el 117º aniversario de la localidad y la 15ª edición de la Fiesta Provincial del Asado Pampeano.

Luciana, una de las organizadoras del evento, dialogó con LU24, destacando el sentimiento y el sentido de pertenencia: “esto es por y para que nuestro pueblo sea conocido. Somos un pueblo de 200 habitantes. Que venga la gente a conocernos y visitar nuestras tradiciones, comer un asado debajo de las plantas y disfrutar del paseo de los artesanos”.

Sobre la concurrencia de emprendedores, artesanos y todos los participantes del aniversario y el concurso de Asado Pampeano de este domingo, aseguró que “este año muchos vinieron por primera vez y hay otros que están hace muchos años. Por suerte los que vienen por primera vez, siempre quieren volver”.

Sobre la continuidad del concurso, especificó que son “quince años de trabajo que iniciaron otras personas y nosotros continuamos para que no se pierda la tradición”.

Luciana dijo, además, que este año “entre 12 y 13 asadores estarán participando. Tenemos gente de Vázquez, San Cayetano, asadores locales, de Chaves, de Juárez, entre otros lugares”.

Para finalizar, señaló que ya están proyectando el 2027: “este año creamos un grupo de WhatsApp para mantenernos en contacto y seguir sumando gente para el año que viene”.

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