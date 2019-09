“Estos pibes nos han hecho soñar”, dijo el papá de Máximo Fjellerup

El papá de Máximo Fjellerup, Leandro, dialogó con LU 24 luego del histórico triunfo de Argentina ante Serbia que le permitió estar en las semifinales de la Copa del Mundo de China y manifestó que “estos pibes nos han hecho soñar”.

“Es tremendo lo que ha logrado este equipo, la verdad que nos da una enseñanza de vida para imitar y siendo padre de uno de los integrantes más aún. Estoy muy feliz por Maxi y por todos”, aseguró.

“Les dije que si me encuentran muerto en el campo no se sientan culpables porque me muero feliz”, contó al describir lo que está viviendo. “Siempre dije que dentro de una cancha de básquet disfrutaba mucho y como papá me cuesta, obviamente estoy aprendiendo a disfrutarlo y vivirlo con toda felicidad”, dijo Leo, actual jugador de Alumni de Orense.

Asimismo, sostuvo que “hay un esfuerzo familiar para acompañarlo, apoyarlo y no dejarlo solo a muy temprana edad. Han pasado muchas cosas en estos años y hemos tratado de ayudarlo y estar con él”.

Sobre lo que conversó con su hijo tras la victoria, reveló que “tenemos una cábala que es que jamás hablamos de básquet, siempre es un mensaje de afecto como un ´gracias viejo o te amo viejo´”.

“Esta generación ha hecho que todos se sientan partícipes de estas cosas. El legado que se transmitió, estos pibes lo vienen tomando muy bien. Acá no hay egos, uno ve el banco de Argentina y se te pone la piel de gallina, todos se ponen felices cuando un compañero hace algo bien y donde todos alientan cuando a alguien no le sale. Esa es la enseñanza linda que deja esta Selección”, consideró.

“Nadie creía en este partido pero ellos sí, entonces cuando vos tenés un equipo con mentalidad ganadora, sin miedo a nada, que jamás se sale de su libreto, son 12 jugadores los que han logrado esto, es muy meritorio. Estos pibes nos han hecho soñar”, finalizó.