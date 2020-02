Estudiá en Monte Hermoso

10 febrero, 2020

La Universidad Provincial del Sudoeste recuerda a vecinos de Monte Hermoso y de la región que a partir de éste año 2020 se dictará allí la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, con una duración de 3 años y cuyas inscripciones ya se encuentran abiertas, hasta el 28 de febrero inclusive, de 13.30 a 17 horas en la sede de la universidad ubicada en Av. Argentina 88.

El egresado de la Tecnicatura podrá intervenir a través de diversos modelos de abordaje, tendientes a promover los enfoques ambulatorios en problemáticas psicopatológicas, y ante situaciones de crisis y emergencia clínica, en el contexto de un trabajo interdisciplinario. También gestionar las intervenciones propias y de los acompañantes terapéuticos como parte del equipo interdisciplinario.

Esta carrera, y las demás desarrolladas por la UPSO, son gratuitas y no exigen examen de ingreso.

Para más información sobre ésta y otras ofertas educativas en la zona, acercarse a la sede de la universidad ubicada en Av. Argentina 88, Tel (02921) 483063 o bien ingresar en www.upso.edu.ar/ [email protected] o al mail: [email protected]

Monte Hermoso se suma a la jornada de limpieza de playas

Monte Hermoso se sumará hoy a una jornada de limpieza de playas que se desarrollará en simultáneo en otras localidades de la Costa Atlántica.

El evento se realizará a partir de las 12 horas en la zona de playa situada sobre Dufaur y Costanera y surgió durante un encuentro-taller celebrado en el balneario Las Brusquitas que organizó el Ministerio de Medioambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación junto al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

En esa oportunidad, además de Monte Hermoso, intervinieron Coronel Rosales, General Pueyrredón, San Cayetano, La Costa, Lobería, Mar Chiquita, General Alvarado y Necochea.

Por seguridad, aquellos interesados en participar de la actividad deberán tener un calzado apto, con zapatillas, y usar guantes.

Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de Fomento del Barrio Las Dunas

La Sociedad de Fomento del Barrio Residencial Las Dunas, en cumplimiento con lo dispuesto por los estatutos, convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el domingo 23 de febrero de 2020 a las 9 horas en la sede social, sita en calle Tiburón 221, en la ciudad de Monte Hermoso.

Orden del día

•Elección de dos (2) socios para firmar el Acta.

•Consideración de la Memoria y Balance, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe de la

•Comisión Revisora de Cuentas.

•Renovación parcial de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

•Informe de lo actuado por la Comisión Directiva, detallado de lo realizado y tramitado a la fecha y gestiones en curso.

•Valor cuota social.

Cronograma de actividades del 10 al 12 de febrero

Lunes 10

12 hs – Jornada de limpieza de Playa desde Dufaur y Costanera. organizado por la OPDS y el Ministerio de Ambiente de Nación

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Lupita (Bajada calle Río Iguazú)

De16 a19 hs – Centro de actividades náuticas en la Laguna Sauce Grande para niños y niñas desde los 4 años. Libre y gratuito.

De 16 a 17 horas – “Iniciación en actividades de mar” para chicos de 10 a 17 años en la Bajada de calle Patagonia (Parador Prisma)

18 hs – Clases gratuitas de ritmos, a cargo de la profesora Anahí Ullua en el Parador Rojo.

20:30 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

21 hs – Películas de verano en la Biblioteca Popular presenta “Media Luna”. Entrada libre y gratuita.

Martes 11

De 9.30 a 10.30 hs – Aquagym para mayores de 55 años en el Centro Turístico YMCAMAR

11 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Lupita (Bajada calle Río Iguazú)

18.30 hs – Zumba Gold para mayores de 55 años en el Centro de Convenciones

19 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Playón del Barrio Esperanza

19 hs – Clases de meditación y relajación, a cargo de Carlos Asprello en el Paseo del Pinar.

20:30 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

21.30 hs – “Un mundo bajo la lupa” en el Museo de Ciencias. Actividad para niños y niñas de 5 a 12 años. Actividad es libre y gratuita, cupos limitados, inscripción previa al 2921482601.

22 hs – Ciclo Conferencias Veraniegas en el Centro de Convenciones con el emprendedor gastronómico Maximiliano Porcaro y su disertación “Alimentación consciente, salud y veganismo”.

Miércoles 12

De 8.30 a 10 hs – Newcom (voley adaptado) para mayores de 55 años en el gimnasio polideportivo municipal.

8.30 hs – Clases de meditación y relajación, a cargo de Carlos Asprello en el Paseo del Pinar.

15 hs – Visita Guiada Área 3 Reserva, en la Reserva Natural Pcial. Valor: $100 mayores, $50 menores de 10 años y jubilados

De 15 a 20 hs – “Juegos alternativos e inclusivos de playa” con clases de ritmos, inflables y certámenes deportivos para todas las edades en parador Lupita (Bajada calle Río Iguazú)

De16 a19 hs – Centro de actividades náuticas en la Laguna Sauce Grande para niños y niñas desde los 4 años. Libre y gratuito.

De 16 a 17 horas – “Iniciación en actividades de mar” para chicos de 10 a 17 años en la Bajada de calle Patagonia (Parador Prisma)

19 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en la plaza del Barrio Fonavi

20:30 hs – espectáculos musicales y circenses para toda la familia, en el Anfiteatro Jorge Pedro Chiaradia en la Peatonal Dorrego.

22 hs – Torneo Liga Argentina de Básquet Villa Mitre vs Quilmes de Mar del Plata. Polideportivo Municipal. Entradas: Plateas, socios y jubilados $300, platea no socio $350, general socios y jubilados $150 y general no socios $200.

22 hs – Presentación de “Los Aguirre” en el Centro de Convenciones. Evento libre y gratuito.

22 hs – Obra teatral “Del Humo” a cargo de Amararte en el Centro Cultural, entrada a la gorra.

