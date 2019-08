Estudiantes de la Licenciatura en Turismo y Hotelería de la UADE en LU 24

Una delegación de estudiantes y profesores de la Licenciatura en Turismo y Hotelería de la Universidad Argentina de la Empresa visitaron este sábado Tres Arroyos, programado desde la cátedra Taller de Viaje.



Zoe Abeledo y Uriel Charle, estudiante y profesor de la cátedra mencionada fueron los voceros del grupo de 23 personas que realiza esta actividad, que se inició con un city-tour por el centro tresarroyense.

Uriel, quien es Licenciado en Turismo, recibido en la Universidad de La Plata, dijo que “al viaje lo programan los alumnos, a quienes por sorteo les tocó Tres Arroyos, con lo que comenzaron una tarea de investigación sobre el distrito, y descubrieron a LU 24 como un medio muy importante para toda la región, a la vez que evaluaron previamente a su llegada aspectos relativos a la actividad agropecuaria, y también a los de hotelería y turismo, fundamentales para el desarrollo de su carrera.

Zoe en tanto, dijo al ser consultada sobre cómo nació su vocación para estudiar la carrera, que “luego de estudiar varias opciones me decidí por esta carrera, ya que tengo familiares que tienen departamentos de alquiler en Mar del Plata y yo me había desempeñado como administrativa, y mostrando los departamento, me voy a dedicar un poco más a la hotelería, pero sin desatender el turismo”.

Años atrás, se había producido una visita similar a LU 24 de los alumnos de la UADE, en aquella ocasión, acompañados por el tresarroyense Alberto Hansen, quien hizo llegar saludos a familiares y amigos a través de los visitantes.