Estudiantes de Trabajo Social promueven cocina comunitaria en Benito Machado (audio)

23 agosto, 2025 37

Estudiantes de 3° Año de Trabajo Social del Instituto 33 impulsan el proyecto denominado “Cocinar para emprender, y emprender para transformar”.

Abigail Galli, integrante del grupo de seis alumnas que presentó la iniciativa, dijo a LU 24 que el objetivo es crear una cocina comunitaria en el barrio Benito Machado para emprendedores que no cuenten con lugar habilitado para producir.

El proyecto participa del concurso “Juventud en Acción”. Podés votar en https://vota.tresarroyos.gov.ar/ y ayudar a hacer realidad la cocina comunitaria entre todos.

