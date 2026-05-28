Estudiantes del Jardín n° 911 realizaron prácticas en la pileta Aquática

28 mayo, 2026 3

Días atrás, estudiantes de ambas secciones, de entre 2 y 5 años, del Jardín de Infantes N° 911 del Barrio Benito Machado, realizaron una visita al espacio de pileta Aquática, donde pudieron conocer las instalaciones y participar de distintas prácticas acuáticas, disfrutando de una experiencia diferente y muy enriquecedora.

La propuesta se llevó adelante en el marco de un proyecto institucional que se desarrolla a lo largo del año y que, en esta oportunidad, incorporó esta nueva experiencia vinculada al acercamiento al medio acuático, el disfrute, el juego y el desarrollo de nuevas habilidades corporales.

Durante la jornada, los niños participaron con gran entusiasmo, disfrutando de un formato distinto al habitual, compartiendo actividades recreativas y de exploración en el agua en un clima de alegría y entusiasmo.

Asimismo, comparten que el espacio ofrece clases de natación y distintas propuestas recreativas. Los sábados ofrece una nueva propuesta de realizar festejos de cumpleaños en sus instalaciones.

Desde el Jardín agradecen profundamente la posibilidad de haber vivido esta experiencia superadora.

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