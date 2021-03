Estufas bajo consumo son la tendencia para la temporada de frío

Comienza la época en la que se empieza a necesitar calefaccionar los hogares y como ya hace varios años, las estufas bajo consumo son una opción muy atractiva para aquellos que desean minimizar el consumo de gas. Sergio Legarreta encargado del proyecto de estufas marca “SD” conversó con LU24 para comentar cómo fueron sus comienzos con el emprendimiento y si ya comenzó la demanda para la calefacción con leña.

“Si bien soy herrero hace muchos años, e instructor en la escuela formación profesional ya hace 10 de, surgió este proyecto porque por ahí venia gente que me pedía si podía construir estufas de algunas medidas exclusivas” indicó Legarreta y añadió “después hice algunos hornos portátiles para pescadores que fue lo que menos hice, porque después fui mejorando los modelos, adaptando cosas y tomando ideas de otras estufas”.

Con respecto especialmente a las estufas, sostuvo que “andan muy bien, hay dos o 3 modelos, algunos con calor envolvente que pasa la llama por los laterales, y otros que son por contacto, y andan muy bien los productos” según ha tenido respuestas de los clientes. Explicó además que “normalmente más allá de las medidas estándar, cuando un cliente viene, y quiere tener en un ambiente una calefacción a leña o para cocinar, se hacen a la medida”.

Lo que se destaca de éstas estufas de bajo consumo, es según el herrero “la regulación de tiraje, lo que le permite más o menos entrada de aire por lo que se le da más o menos intensidad a la llama”. En cuanto a los precios, Legarreta detalló “36.500 pesos cuesta la más chica, y los modelos más grandes de hasta 20 mil calorías pueden llegar a costar 65 o 70 mil pesos” depende de lo cliente solicite, la cantidad de derivadores, etc. En cuanto a los derivadores, explicó que son “para poder trasladar el calor a otros sectores del hogar, conectando con caños de 3 pulgadas galvanizados”.

Para finalizar, manifestó su expectativa para esta temporada de invierno en lo comercial ya que están “super conformes por como arrancamos el 2021” y que además “se me complica tener stock” porque a medida que va fabricando las va vendiendo con total éxito.

