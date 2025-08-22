Etapa de Comisiones del Concejo Deliberante Estudiantil

Etapa de Comisiones del Concejo Deliberante Estudiantil

Esta mañana se desarrolló la etapa de comisiones del Concurso “Los Estudiantes y el Concejo Deliberante”, en el Salón Blanco , donde expusieron las cinco escuelas que participaron en esta edición: EES N°5 de Reta, EES N°8 de Orense, EES N°10 de Claromecó, EES N°1 y EES N°2 de Tres Arroyos.

Los jóvenes debatieron sobre problemáticas de salud mental, educación, medio ambiente, obras públicas, proponiendo sus ideas, defendiendo sus proyectos y aportando a los proyectos de todos los bloques estudiantiles.

Desde el deliberativo, expresaron: “Queremos agradecer a todos los jóvenes, docentes y comunidad educativa que se acercó y les deseamos muchos éxitos para la sesión del próximo viernes. Realmente es más que enriquecedor escucharlos y aprender año a año con ustedes”.

