Etapa regional chavense de los juegos bonaerenses

6 septiembre, 2021 Leido: 16

Desde la Dirección de Deportes y Tiempo Libre de la municipalidad de Gonzales Chaves, informan sobre las actividades programadas para esta semana en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses.

El martes 7 de septiembre será el turno de Beach Vóley en la localidad de Coronel Pringles.

Por su parte, el jueves 9, en Coronel Dorrego estará compitiendo el Futsal en busca de un lugar en la final provincial.

Cronograma completo:

Martes 14: Pádel, en Benito Juárez.

Miércoles 15: Paleta, en Gonzales Chaves.

Jueves 16: Básquet 3×3, en Tres Arroyos.

Viernes 17: Tenis, en Tres Arroyos.

Lunes 20: Ajedrez, en Laprida.

Lunes 20: Tenis de mesa, en Laprida.

Lunes 27 y martes 28: Vóley, en San Cayetano.

Deportistas clasificaron a la final provincial:

Lanzamiento de Bala: Luisina Rivero (primer puesto con 6,62 mts.).

Bádminton:

Sub 14 (single femenino): Pilar Calderón Fesler.

Sub 16 (single femenino): Pía Lencina.

Sub 16 (doble femenino): Nayra Decarli y Martina Cabral.

Sub 16 (doble masculino): Benjamín Altieri y Franco Rosso.

Fútbol Tenis:

Sub 15: Máximo Echayre y Tiago Arrachea.

Sub 18: Tomás Tavieres y Matías Méndez.

Fútbol Playa:

Sub 14: Iñaki Aranzabe, Caetano Codagnone, Benjamín Sánchez González, Alejandro Hiriart, Lucas Méndez, Bautista Rodríguez y Antonio Selinger.

