Etcheto y la apuesta de traer a Abel Pintos: “Estamos muy entusiasmados y confiados” (audio)

21 octubre, 2025 16

Asumiendo un gran esfuerzo, el Club Olimpo traerá a Abel Pintos, artista de renombre nacional e internacional, para que ofrezca su gran show en enero del 2026.

En tal sentido, Juan José Etcheto, presidente de la institución dijo: “es muy importante para nosotros esta gran apuesta, empezamos a festejar los 80 años que será el año que viene y nos pareció algo muy bueno, y que nos lo merecíamos como ciudad.

Es un gran desafío, confiamos en lo que estamos haciendo, y hace unos 15 días tuvimos una reunión con los representantes de Abel Pintos, buena gente, y llegamos a un acuerdo.

En un principio manejamos tres o cuatro alternativas de espectáculos, y evaluando costos y beneficios nos decidimos por Abel porque Tres Arroyos se merece un espectáculo como este, confiamos en nuestra decisión, hay mucha gente que nos apoya y estamos muy animados, entendemos que la fecha es muy buena porque es plena temporada y con la cantidad de playas que nos rodean además de las nuestras, es una buena alternativa en materia de espectáculos”.

En cuanto a la venta de entradas, “la idea es que las anticipadas serán a partir del 1 de noviembre, a través de una plataforma y desde el club también. Hicimos un convenio con el Banco Provincia donde se podrá abonar con tarjeta en 4 cuotas, hasta el 30 de diciembre. Habrá distintos valores en la entrada, que lo definiremos en los próximos días, pero rondarán entre los 80 y 120 mil pesos aproximadamente”.

Volver