Euforia en Fuerza Patria: “Hacemos política para que Tres Arroyos esté mejor”, dijo Garate (video)

7 septiembre, 2025 2.562

Tras conocerse los primeros resultados, todo fue euforia y alegría en el bunker de Fuerza Patria, donde el intendente Pablo Garate se mostró muy satisfecho con el respaldo a su gestión. “Hacemos política para que Tres Arroyos esté mejor”, aseguró en diálogo con LU 24.

En sus primeras palabras, felicitó “a todos los que hicieron este esfuerzo, a quienes hicieron la fiscalización, a nuestros candidatos, hay muchos para agradecer, estamos muy contentos. Martín (Rodríguez Blanco) se merece todo lo que le está pasando, se ha esforzado muchísimo. También es un premio para quienes hicimos una campaña limpia, transparente, sin agredir a nadie”. En ese sentido, se solidarizó con “compañeros nuestros que sufrieron algunas cosas. Quiero rescatar a Franco Pegue que la sufrió muchísimo porque dijeron cosas que no correspondían: nosotros hacemos política para que Tres Arroyos esté mejor y la gente lo vio este domingo”.

“La elección es impresionante, maravillosa, creo que vamos a rondar el 40%, por arriba de la media en la Sexta. Estamos muy emocionados porque hemos ganado Claromecó, Orense, Cascallares y Copetonas ”, enfatizó.

“Nunca nos van a ver hablando mal de otro”

Asimismo, Garate subrayó: “Mañana a las 7 tenemos que estar al pie del cañón porque quienes ganan deben tener grandeza y humildad: somos un grupo humilde con muchas ganas de seguir haciendo cosas por Tres Arroyos y cada vez que alguien dijo algo de nosotros, le respondimos poniendo la otra mejilla y seguimos por ese camino. Nunca nos van a ver hablando mal de otro”.

“Primer año y medio de gobierno y sacarle más de 20 puntos al segundo, casi 30 al tercero, es algo maravilloso, la gente nos ha respondido”, finalizó.

Rodríguez Blanco: “Tengo mucha emoción”

Por su parte, el concejal electo Martín Rodríguez Blanco, agradeció “a todos los que nos acompañaron, los que salieron a caminar junto a nosotros y a Pablo (Garate), “Pity” (Federico) y Santiago (Garate). Tengo mucha emoción”.

Por último, aseguró que “nunca tuve temor, si compromiso. Es la primera vez que me toca jugar en la cancha, estoy muy contento y agradecido con la gente”, concluyó.

Facundo Liébana: “La gente ve el trabajo que se está haciendo”

En el espacio de Fuerza Patria, LU 24 se hizo presente para dialogar con Facundo Liébana, quien encabezó la nómina de candidatos al Consejo Escolar, tras los primeros resultados difundidos.

Muy contento, detalló que trabajaron para conseguir los buenos resultados que se dieron. Como es fiel a la costumbre del partido, comentó que durante la campaña recorrieron casa por casa, localidad por localidad y que por todo eso se merecían los resultados que se dieron.

Además, destacó que la gente ha visto el trabajo que se ha realizado de la mano de Pablo Garate y su equipo.

Para finalizar, dejó un mensaje de agradecimiento a la gente por haberlos votado y que sigan confiando que se seguirá trabajando para el bien de la ciudad.

