Eugenia Cardozo se presentó en La Voz Argentina y se quedó con Soledad

21 julio, 2025 0

La cantante marplatense pero que actualmente vive en San Francisco de Bellocq, Eugenia Cardozo, habló sobre su participación en La Voz Argentina, este domingo, cantando en el último bloque del programa, y luego eligió a Soledad como couch.

“Fue grabado en mayo, y me ví rara”, dijo Eugenia a FM Ilusiones, y relató que “fue una amiga la que le avisó de las audiciones, que fueron en el mes de mayo, por lo que decidí viajar a Buenos Aires, hice una cola interminable de siete horas, entré a las 9 de la mañana y salí a las 4 de la tarde, pasábamos en grupos de 30 o 40 personas, y cantabas el tema con el que ibas a audicionar, yo elegí un tema de Lepe en versión salsa, algo totalmente distinto a lo que yo hago, hice prueba de cámara llené otra clase de planillas”.

“Me editaron mucho en la tele, yo arranqué con folklore, conté sobre la participación en la fiesta del trigo, pero eso no salió; yo dije que había nacido en Mar del Plata, viví parte de la primaria en Orense y ahora estoy en San Francisco del Bellocq, pero tampoco lo pusieron”, dijo respecto a las ediciones que realiza la producción.

Fui con mi hermana Adriana y con Alejo, mi hijo más chico, dijo y explicó que “tenés que aprovechar el momento y atender a rajatabla lo que te dicen, y me temblaban las piernas pero traté de demostrar en el escenario todo lo que la música me produce”.

