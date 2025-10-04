Eugenio “Coco” Galilea saludó a LU 24 en su aniversario 56º

Desde la Comisión Amigos del Hospital extendieron sus felicitaciones por los primeros 56 años de nuestra Radio, su Presidente Eugenio “Coco” Galilea se acercó al estudio de LU 24 para saludarnos en este día tan especial para nosotros.

Galilea dijo “todas las mañanas los escucho, entonces no podía quedarme en mi casa en su día ya que la radio estuvo siempre a nuestro lado en cada actividad, estoy muy feliz de acompañarlos, es muy importante para Tres Arroyos contar con un medio de comunicación que trabaja a diario informando a todos sus oyentes”.

“Es super interesante ver como actualizan su información, sin importar si es Provincial o es de nuestra zona, siempre ayudando a las instituciones de la ciudad, logrando que nuestro trabajo sea más fácil”, resaltó.

“Agradezco todo el trabajo que hacen día a día y por estar presentes en cada ocasión”, concluyó.

