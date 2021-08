Eugenio Simonetti: “Cuto Moreno trae cosas para Tres Arroyos desde hace años y el vecinalismo las gestiona bien”

15 agosto, 2021 Leido: 244

El titular de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, destacó la oportunidad de participar del encuentro al que convoca parte del gabinete del gobernador Axel Kicillof, el titular del Banco Provincia Juan Cuatrommo y el diputado Carlos Moreno, cuyo rol como gestor de aportes para el distrito puso de relevancia, y consideró que es muy importante “trabajar en conjunto entre todos los sectores para que el país salga adelante. Tenemos que tener políticas claras para el crecimiento”.



“Tres Arroyos está muy bien a nivel municipal en emprendimientos, seguridad en el campo, caminos rurales, en eso ha mejorado muchísimo, también es bueno que tengamos un acercamiento con la producción. Y tenemos la fortuna de que el doctor Moreno está trayendo cosas para Tres Arroyos desde hace años. Porque recuerdo a muchos diputados y gente allegada al poder, amigos de Perón, amigos de Alfonsín, pero que no traían nada. Y por supuesto está el equipo del vecinalismo que gestiona bien”, sostuvo.

Simonetti fue crítico, no obstante, con medidas del Gobierno central como el cierre de las exportaciones de carne. “Me pregunto por qué hacen esto, y entiendo que son medidas electoralistas que no sirven”, consideró.



