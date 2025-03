Eugenio Simonetti: “no es cierto que el campo no liquida”

El presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, habló con LU 24 sobre los movimientos en la economía argentina.

El dirigente ruralista dijo que “ se dice siempre que el campo no liquida, pero el productor lo que tiene es para pagar compromisos o arrendamientos; si uno tiene que pagar arrendamientos soja en julio o diciembre, y si tiene cien toneladas que pagar, las guarda y paga en ese momento, pero no le entra en la cabeza, por la experiencia que ha tenido a lo largo de los años; para qué adelantar las ventas si puede guardar la mercadería o ponerla en el campo, y si la tiene guardada, en la cooperativa o en sus silos, hace que no venda adelantado salvo que se encuentre con un canje muy bueno para comprar fertilizante o algún otro insumo.

El productor sabe producir y ha aprendido cada vez a comercializar, pero eso de jugar a la timba financiera de los bonos o toda la pelota esa; en EE. UU. tienen una colocación de plata que ganás un poco, por lo que algunos compran acciones por ejemplo a Cargill, para que ellos se la jueguen”.

Hay una concentración muy importante de productores de mayor importancia, pero no vuelcan volúmenes tan grandes, pero no mueven la aguja; los productores sin duda van a largar cuando vengan los compromisos; hoy día están cerrando canjes de gruesa del año pasado, pero Cargill o Bunge, ellos van liquidando, y cada vez que entra un gobierno nuevo les pide plata a ellos, que tienen el acceso al mercado europeo y al estadounidense, trabajan con prefinanciación, es otro nivel y nosotros como productores la escuchamos de afuera.

No es el productor común que anda todos los días acá, juega con las posibilidades de pagar todas sus deudas para seguir trabajando y viviendo; no hay grandes productores, y hay una pila de empresas que siembran muchas hectáreas y se juegan a la suba del dólar, tienen una rentabilidad de un 2, o 3 % y se ponen chochos”.

