Eugenio Simonetti “Nos debemos a la actividad y si no nos defendemos nosotros no lo hace nadie”

8 julio, 2022 Leido: 153

Nuevamente fue electo Eugenio Simonetti al frente de la Sociedad Rural de nuestra ciudad, dándole un gran respaldo y continuidad a su gestión. Al respecto, Simonetti dijo: “nosotros comenzamos una inversión importante el año pasado, y estamos terminándola y supongo que después me dejarán ir, ya creo que hay que cambiar las caras, estar siempre la misma gente creo que no es bueno, pero seguiremos un año más y que todo esté bien. Estamos en plena construcción de la parte que compramos del hotel, seguramente llevaremos las oficinas, estamos trabajando mucho en eso.

Yo creo que nos debemos a la actividad que tenemos, si no nos defendemos nosotros no lo hace nadie, no somos muy aceptados por la gente supongo que por desconocimiento, pero de todas maneras estamos siempre en esto, son muchos años dedicados y nos hemos acercado bastante a la gente para, justamente, evitar las grietas que tanto mal hacen a todos”.

