Eugenio Simonetti: “Queremos que la gente se acerque a la Rural”

25 agosto, 2025 0

El presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, visitó los estudios de LU24 para anticipar detalles de la 168° Exposición Rural, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de septiembre.

“Este año tenemos la suerte de que cada vez hay más anotados, más inscriptos y más gente que nos acompaña. Eso nos obligó a ampliar espacios, iluminar nuevos sectores y preparar un patio grande para actividades”, destacó Simonetti, quien agradeció especialmente la colaboración de la Cooperativa Eléctrica.

Además, dejó en detalle de las entidades y empresas que estarán en el predio, serán 43 y contarán: 13 del rubro concesionarios de maquinaria agrícola, 7 concesionarios de automotores, 3 entidades de fabricantes de implementos agrícolas, 7 de servicios al sector agropecuario, 8 puestos comerciales y 5 entidades importantes.

La muestra no solo contará con hacienda y genética de primer nivel, sino también con propuestas deportivas y culturales. “Hoy tenemos más de 60 chicos en patín, gente que juega al vóley y muchas familias que usan nuestros salones para festejos de fin de año. Es lo que buscamos: que la Rural se abra a la comunidad”, subrayó.

Simonetti también anunció la puesta en marcha de oficinas de co-working en los nuevos espacios adquiridos en el Parque Hotel: “Habrá nueve o diez oficinas, sala de reuniones y un salón para más de 100 personas, pensado para empresas y profesionales”.

En lo ganadero, el dirigente se mostró satisfecho: “Venimos de un año muy bueno con los remates, con récords de precios y una gran participación de cabañas regionales. Además, Tres Arroyos cuenta con un centro genético que ha logrado premios en Palermo, en la Nacional y hasta a nivel mundial”.

Respecto al vínculo con la política en tiempos electorales, Simonetti fue claro:

“Siempre vienen los candidatos antes de las elecciones, y está bien, los recibimos a todos. Pero lo que pedimos es que vengan también después, que podamos trabajar juntos. La Rural no puede quedar ligada a un partido de turno”.

La entrada será libre y gratuita y, además de los stands, la gastronomía y la maquinaria, habrá espectáculos: “Vamos a tener jornadas de monta con caballos muy mansos, para que la gente pueda acercarse y participar sin costo, como todo lo que ofrecemos en la muestra”.

La 168° Exposición Rural de Tres Arroyos promete ser una vez más un espacio de encuentro, tradición e innovación, con el campo abierto a toda la comunidad.

