Evaluarán una parcela para una plaza en el barrio Santa Teresita

La Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante resolvió girar al área de Tierras un expediente vinculado a la creación de un paseo público en el barrio Santa Teresita. Así lo indicó el edil Matías Fhurer (Peronismo Renovador), al señalar que “habrá que evaluar el terreno, junto con la Provincia, donde sería emplazada, para ver su factibilidad”.

Al mismo tiempo informó que se envió al archivo un plan de amojonamiento propuesto por la ingeniera Micaela Miguel, “que no ha podido concretarse por sus costos, que terminarían impactando en las tasas municipales. Le vamos a informar por nota a la impulsora de este proyecto, que es útil de todos modos para el futuro, por qué no pudo concretarse”.

También por una cuestión de costos, admitió Fhurer, no se pudo avanzar con una propuesta de Juntos por el Cambio para urbanizar los laterales de las vías de Moreno a Olavarría. “El proyecto es bueno, pero no se puede realizar habiendo otras prioridades. En su momento se le pidió a Laura Aprile, que lo impulsaba, que gestionara fondos en Provincia, pero no se dio”, finalizó.