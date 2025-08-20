Evento de Barbería: aclaran situación del extraño a la salida del colegio

El barbero Tomás Pereyra, ante el testimonio brindado por una madre preocupada por la presencia de un hombre que buscaba chicos para cortarse el pelo, a la salida de un colegio, estuvo en los estudios de LU 24 Tomás Pereyra quien aclaró que “el evento existió y una persona que buscaba modelos para que les cortaran el pelo se vio sobrepasada ya que teníamos a 40 barberos que participaban del evento; el error estuvo en haberles preguntado a los chicos, pero reitero que estaba buscando modelos para que les corten el pelo, y lo que sucedió fue tal vez falta de información, pero me parece que fue todo muy rápido”.

“El evento se extendió hasta el martes, son tres jornadas muy grandes venimos trabajando para poder organizarlo”. Quiero agradecer a quienes dispusieron casas para alquilar, y a los restaurantes por la manera que nos atendieron.

Sobre el balance de las distintas capacitaciones, Pereyra comprometió su presencia la semana próxima junto a otros colegas para realizarlo.

FOTO ILUSTRATIVA

