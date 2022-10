Ex basural: Cittadino y Carla Ford destacaron la recuperación del diálogo

20 octubre, 2022

Tras el acuerdo, plasmado en un acta, al que llegaron los recicladores informales y el intendente Carlos Sánchez, la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Cittadino, destacó la posibilidad de retomar el diálogo, admitió responsabilidades compartidas ante la falta de acercamiento y puso énfasis en la “responsabilidad” con la que otros sectores políticos manejaron el tema “sin fogonear el conflicto”. Carla Ford, quien se erigió en estos días en vocera de los protagonistas del reclamo, aclaró por su parte que se van “casi contentos” y que se retiraron del predio ante la resolución judicial “para no ir presos, porque no somos delincuentes”

“En esto no ganaba nadie, ni los chicos con el reclamo porque no podían trabajar ni generar ingresos; ni nosotros, porque a nadie le gusta estar en una situación de conflicto, ni los vecinos de Tres Arroyos que estaban en una situación que no se podía destrabar. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad en esta falta de acercamiento y esta serie de desentendimientos que por suerte se han empezado a destrabar en esta mesa de diálogo que se ha iniciado, gracias a que ellos tuvieron la voluntad de levantar la medida, lo que permitió que el intendente se pudiera acercar al lugar y avanzar en esta situación que no nos servía a ninguno”, aseguró Cittadino.

La secretaria de Desarrollo Social agradeció al concejal peronista Julio “Pity” Federico, que “colaboró en el acercamiento de las partes, sobre todo porque había temor, tras la discusión con Carla, de que no pudiéramos dialogar, pero es fundamental que sepan que no pasamos a lo personal lo que tiene que ver con nuestra función. Por eso es destacable que en estos temas se deje de lado la política, y eso hicieron varios dirigentes que en ningún momento intentaron fogonear que esto pase a mayores y lo tomaron con absoluta responsabilidad”.

“No somos delincuentes, queremos trabajo digno”

Por su parte, Carla Ford aseguró que “por ahora llegamos al acuerdo de que vamos a cobrar los 25.000 pesos que nos propusieron al principio pero con la posibilidad de que la Planta nos tenga como prioridad para reemplazar a los trabajadores que se retiren o se vayan de vacaciones; el Municipio también se comprometió a reubicarnos. Y vamos a ir viendo lo de los cartones con Malvinas”.

“Nosotros nos retiramos porque no queríamos ir presos, no somos delincuentes, solamente estábamos pidiendo trabajo digno. Estuvimos 8 días en los que la Planta no pudo trabajar como quería, pero lo sentimos justo porque esa era nuestra fuente de trabajo, y una persona que se queda sin trabajo busca su posibilidad. Está bueno que después de irnos pacíficamente, la doctora se acercó a hablar con nosotros y tuvimos esta reunión en la que intentamos llevar las paces y salir adelante cada uno por su familia. En 30 días nos reuniremos para ver que esto se vaya cumpliendo”, concluyó.

