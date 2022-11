Ex Borneo: “Se exigen cosas que no se pidieron nunca”, aseguró Nickel

1 noviembre, 2022

El presidente de la bancada del Movimiento Vecinal, Werner Nickel, aseguró hoy que está ingresando para su tratamiento en el Legislativo la respuesta a las observaciones que la Plenaria de las comisiones de Hacienda y Legislación y de seguimiento de licitaciones hicieron a la oferta presentada para la concesión de un parador en el lugar donde funcionara Borneo. Y aclaró que desde su bloque se dio despacho por minoría al expediente “respetando siempre lo que han trabajado estas comisiones, pero teniendo en cuenta la agenda legislativa que indica que si no lo despachamos ahora, tampoco podremos hacerlo después para que pueda ser tratado en el período ordinario de sesiones”.

“Está bien que el Concejo ejerza su atribución de contralor sobre el Ejecutivo -aunque a veces se lo hace en forma desmedida- pero en este caso lo que observamos es que se han pedido demasiadas cosas, se está pretendiendo hasta exigirle al oferente -cualquiera sea el nombre, no pongo en tela de juicio a nadie- cuestiones que ni siquiera formaban parte del pliego y que no se han exigido en otras oportunidades”, sostuvo Nickel.

Respecto del seguro de caución que la comisión de preadjudicación le exigió al oferente ante cuestionamientos respecto de su capacidad económica, el edil vecinalista indicó que “se cumplió con eso pero la Plenaria lo consideró insuficiente, aún cuando garantizaba el valor total del contrato, expresado en módulos pero se pedía que se actualice el valor al del módulo vigente. El oferente presentó una nota dando respuesta a lo que se le pedía. También se le pidió el previsado de obra del Colegio de Arquitectos, que está registrado el 2 de octubre y se informa el estado del expediente; y para una tercera cuestión, que es la de sus antecedentes comerciales, insisto en que se están pidiendo cosas que no se les han exigido a otros oferentes en otras licitaciones. Este oferente presentó un informe contable certificado por el Colegio de Ciencias Económicas”.

“En la Plenaria se llegó a plantear la posibilidad de modificar el pliego para concesionar por menos tiempo, y otras cosas tan insólitas y extemporáneas que prefiero no mencionar. Creo que todos queremos servicios en Claromecó, por eso nosotros participamos de todas las comisiones y colaboramos en todo lo que está a nuestro alcance, pero si seguimos dando vueltas con esto entiendo que no vamos a llegar”, concluyó.

