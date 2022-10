Ex Borneo: tras nuevos cuestionamientos, Bartolini retiraría la oferta

Tras los cuestionamientos que se hicieron hoy en el plenario de las comisiones de Legislación y seguimiento de licitaciones, el único oferente para la concesión de un parador donde funcionara Borneo, en Claromecó, hizo saber a LU 24 que analiza retirar su oferta a pesar de verse obligado, de ser así, a abonar una penalización.

José Bartolini aseguró, en una comunicación informal con esta radio, que entiende que “el odio de algunos opositores al gobierno municipal me lo han trasladado a mí”, y advirtió respecto de las observaciones puntuales que “el seguro de caución se corrigió y mi condición de proveedor del Municipio era ya una condición para participar de la licitación”.

“Si me retiro de la compulsa tengo que pagar una multa, pero realmente estoy dispuesto a hacerlo porque no puedo creer que a alguien que quiere llevar adelante una inversión y crear no menos de seis o siete puestos de trabajo, se le obstaculice su proyecto”, concluyó.

