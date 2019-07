Ex Combatiente realiza Conversatorio en el CCE: “No nos podemos olvidar de Malvinas”

El Conversatorio "Vivir el combate del Monte Tambledow", tendrá lugar en la Sala de Teatro del Centro Cultural La Estación, hoy a las 19 horas, de la mano del ex combatiente de Malvinas oriundo de nuestra ciudad radicado en Formosa, Carlos Ángel Muelas.



El tresarroyense, en 1982 hizo el Servicio Militar Obligatorio en Puerto Belgrano y luego fue integrante del Grupo Anfibio bajo el mando del Teniente de Corbeta Héctor Miño.

“Vuelvo cada dos o tres años a visitar la ciudad, porque acá están los restos de mis padres y mi hermana, además de amigos de la infancia, ya que hace 32 años que me fui. Lo principal que voy a hacer es lo que hago a menudo en Formosa y es contar las vivencias de lo que pasé en Malvinas. Dejar en claro que tenía 18 años y por las circunstancias de la vida me toco ir a Malvinas y entrar en combate y contar las vivencias de lo que fue vivir en esos 6 días que me tocó estar.

Abe aclarar, que al llegar a Malvinas, la tarea de Muelas fue dinamitar la zona. Según relata, a 15 conscriptos se los separa de la Compañía de Ingenieros Anfibios y se forma la 5ta sección del BIM 5. Su nuevo puesto de combate fue el Monte Tambledow -lugar donde se realizó la última resistencia denominada la Batalla final- donde Carlos Muelas estaba como observador adelantado. Estuvo en combate el 12, 13 y 14 de junio cuando Puerto Argentino ya estaba rendido y tomado.

Entre muchas de sus vivencias, Carlos, es el Soldado reconocido que lleva herido al Teniente Miño por seis kilómetros, hasta Puerto Argentino.

“El Teniente de Corbeta Héctor Miño era mi jefe directo en el servicio militar, era muy severo y estricto con los mandamientos militares y en una oportunidad me hizo arrastrar y me produce llagas en las manos, teníamos mala relación. Después volvimos a estar juntos en combate y en un momento cuando terminaba, lo hieren en una pierna y luego ya no podía caminar. Me decía que me vaya a reunirme con mis compañeros y no lo deje. Lo traje herido a Puerto Argentino. Por eso me retraso y llego más tarde que el resto, entonces la Cruz Roja envía un comunicado a LU24 y la radio lo comunica, y paso como que era uno de los muertos, pero era por atrasarme ayudando a mi Teniente a volver. El año pasado lo vi de nuevo, en Mar del Plata y pudimos recordar varias anécdotas. El está escribiendo un libro y esto estará en su historia”, recordó.

Muelas además comentó que a su regreso a la ciudad como Ex Combatiente se lo emplea en la Municipalidad de Tres Arroyos, como inspector de tránsito, y a los 2 años se mudó a Formosa, donde reside actualmente, hace 34 años.