Ex empleado de Anselmo pide por pagos adeudados tras retiro voluntario

“Fui encargado de limpieza, de faena y de matadero en los 31 años que estuve en el frigorífico, hasta que firmé el retiro voluntario en marzo, para poder cobrar todos los cuatro de cada mes, hoy es 25 y no he cobrado” dijo a LU 24 Guillermo Gutiérrez, enterado de los reclamos de los actuales empleados realizados este lunes por falta de pago en el Frigorífico Anselmo, exponiendo la crítica situación que, a su entender, atraviesa la firma que perteneciera a la familia Hernández.

“Nunca vi en el frigorífico que se haya tirado carne en mal estado, y a esta gente le pasa; son personas que no están capacitadas para esa empresa, no saben donde están parados”, afirmó y agregó: “yo no puedo entender que teniendo la gente y las máquinas para hacer la famosa mortadela, hayan agarrado la receta y la llevaron a Buenos Aires, no están capacitados y no tienen idea, además que le deben a todos los chacareros, a lácteos El Amanecer, nadie les quiere vender un animal; yo reclamo por lo mío que me costó 31 años”.

Finalmente, dijo que “el que me conoce sabe que soy un trabajador y si alguien me quiere dar alguna fuente laboral, lo necesito”.

